Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: что нас ждет в это время

Стоит помнить о том, что с 23 июля по 4 сентября Венера, также находится в фазе ретроградного движения. Две ретропланеты земной группы во второй половине августа - начале сентября могут значительно подпортить настроение. В эти дни многие проекты, на которые были возложены большие надежды, не оправдают усилий, а ресурсы и время окажутся потраченными зря. Лучше отойти от дел в этот период, отдохнуть, набраться сил и энергии, подготовиться к продуктивной осени.

Ретроградность Меркурия усиливает негативные реакции, выявляет слабые качества человека - это может быть эмоциональная неустойчивость, непостоянство, изворотливость, болтливость, переключение внимания. Часто происходит смена настроения с возбуждения на торможение и обратно. Энергия Меркурия, в зависимости от обстоятельств, способна быть созидательной или разрушительной. Эта планета заставляет размышлять и делать выводы, метаться из стороны в сторону, устанавливать контакты, в поисках ответов на массу вопросов.

Тем не менее, ретроградный Меркурий - вовсе не повод унывать, поскольку наряду с очевидными неприятностями он таит в себе массу возможностей. Например, это хорошее время для возобновления контактов со старыми знакомыми. Будут удачны поездки в те места, где уже были, встречи с родственниками, если давно не виделись.