ВИДЕО ⟩ Криштиану Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии из-за невинного жеста

Помимо забивания голов у форварда есть еще одна суперспобность - подпадать в казусные ситуации. После того как Криштиану Роналду нелестно высказался о руководителе клуба «Манчестер Юнайтед» и был изгнан с позором, арабский «Аль-Наср» приютил его в Саудовской Аравии. Правда, и там спортсмен уже раз оплошал, а на днях снова нарвался на проблемы с законом, сообщает Супер.