ВИДЕО ⟩ Криштиану Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии из-за невинного жеста

Помимо забивания голов у форварда есть еще одна суперспобность - подпадать в казусные ситуации. После того как Криштиану Роналду нелестно высказался о руководителе клуба «Манчестер Юнайтед» и был изгнан с позором, арабский «Аль-Наср» приютил его в Саудовской Аравии. Правда, и там спортсмен уже раз оплошал, а на днях снова нарвался на проблемы с законом, сообщает Супер.
На одном из матчей португалец забил гол, который, к слову, оказался единственным за всю игру, и от счастья, бегая по полю, перекрестился. Невинный жест может обернуться серьезными проблемами, поскольку местные законы запрещают демонстрацию христианских жестов на публику. За такое правонарушение форварда могут арестовать.
Впрочем, «Аль-Наср» наверняка уладит казус. Когда Криштиану только-только собирался переезжать в Саудовскую Аравию, футбольный клуб позаботился о том, чтобы он мог жить вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, несмотря на то, что они не женаты.