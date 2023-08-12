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СМОТРИТЕ ⟩ Фанаты The Weeknd уже с самого утра караулят у Певческого поля

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Фанаты The Weeknd уже с самого утра караулят у Певческого поля.
Фанаты The Weeknd уже с самого утра караулят у Певческого поля. Фото: Erakogu

Сегодня на Таллиннском Певческом поле выступает мировая звезда - The Weeknd. Первые поклонники выстроились за воротами уже в 10 утра, хотя сам артист выйдет на сцену только в 21:30, пишет Elu24.

Сегодня, 12 августа, на Таллиннском певческом поле выступит один из самых популярных артистов - The Weeknd. Ожидается, что на это долгожданное событие съедутся десятки тысяч человек, и самые большие поклонники уже знают, что нужно приходить пораньше, чтобы гарантированно занять лучшее место.

Так что самые большие фанаты уже расположились за воротами, и толпа продолжает расти.

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