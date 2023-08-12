СМОТРИТЕ ⟩ Фанаты The Weeknd уже с самого утра караулят у Певческого поля

Сегодня, 12 августа, на Таллиннском певческом поле выступит один из самых популярных артистов - The Weeknd. Ожидается, что на это долгожданное событие съедутся десятки тысяч человек, и самые большие поклонники уже знают, что нужно приходить пораньше, чтобы гарантированно занять лучшее место.