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Участницу из Латвии выгнали из популярного американского шоу за сексуальное домогательство

Limon.ee
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Участница шоу Лаура Билескалне.
Участница шоу Лаура Билескалне. Фото: lbilene/Instagram, Ekrānuzņēmums

Реалити-шоу Below Deck Down Under на этой неделе потряс шокирующий скандал сексуального характера, в результате которого двух участников выгнали из популярного шоу. В том числе и участницу из Латвии, сообщает RUS TVNET.

Реалити-шоу Below Deck Down Under отражает жизнь членов экипажа, которые в течение шести недель живут и работают на яхте длиной более 150 футов (45 метров - прим. ред.), путешествуя по Австралии.

На этой неделе выгнали двух участников - Люка Джонса и Лауру Билескалне - за сексуальное домогательство к другим членам экипажа.

Лауру поймали на том, что она залезала в постель члена экипажа Адама и пыталась его массировать. Как сообщают СМИ, Адам уже несколько раз говорил Лауре, что не заинтересован в отношениях с ней, но Лаура продолжала его преследовать.

«Лаура меня совсем не интересует. Я сказал ей миллион раз, что просто хочу быть другом, но так не получается, поэтому я не знаю, что делать. Это немного неловко, потому что мы работаем вместе. Она должна прекратить эти глупости», - сказал Адам продюсерам.

После вечеринки на яхте Лаура последовала за Адамом к его каюте, несмотря на то, что он ясно сказал, что не хочет ничего больше дружбы. Лаура не прислушалась к просьбам Адама не подходить к нему. Она прикасалась к нему, хотела сделать массаж. Затем вмешалась съемочная команда и попросила Лауру прекратить это.

Все произошло вскоре после того, как еще один участник Люк, будучи полностью голым, залез в постель другой участницы, Марго, когда она была в полудреме после вечеринки.

И Люка, и Лауру после этих инцидентов выгнали из шоу.

Билескалне в социальной сети Facebook публично извинилась перед Адамом.

«От всего сердца приношу извинения Адаму, я не понимала, что заставляла его чувствовать себя неловко, никого нельзя ставить в такое положение. И приношу извинения Марго, что не могла ей посочувствовать. Мне было 29 лет, когда снималось шоу. Когда мне исполнилось 30, моя жизнь изменилась. Мне сейчас 31 год, и я смотрю на это шоу, как и вы все, как на развлечение».

Судя по записи Лауры, опубликованной в понедельник, 7 августа, инцидент произошел несколько лет назад, но только сейчас о нем было рассказано на ТВ.

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