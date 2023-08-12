Популярный психолог объяснил, когда комплимент от мужчины не повод для радости

«Вы и сами знаете, что комплименты - мощный способ манипуляции. С их помощью мужчина может заставить женщину вести себя определенным образом. То есть он проговаривает шаблон женщины, которой она должна быть. И, принимая эти комплименты, она соглашается им соответствовать. Это всё очень тонкая манипуляция, которую вообще мало кто заметит», - рассказал Марк Бартон.

Примеры такого поведения мужчин прилагаются. Так, говоря, что вы невероятно добрая, он пытается ограничить вашу злость, недовольство, ваши естественные эмоции и реакции. Превознося вашу красоту, он как бы просит вас не опускаться ниже определённой планки. Восхищаясь финансовой независимостью, он дает понять, что на него надеяться не надо.

«Поэтому, если мужчина говорит вам комплименты, не нужно сразу же отключать критическое мышление и принимать всё за чистую монету. Сначала проанализируйте его слова, как вы анализируете другие его высказывания. И подумайте, не манипуляция ли это», - настоятельно рекомендует Марк Бартон.