Нумерология: что означает ваш номер телефона?

Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее.
Сделав нумерологический расчет, также можно узнать, что означают числа, с которыми мы сталкиваемся в ежедневной жизни, например номер вашего личного мобильного. Чтобы узнать, подходит ли вам этот номер и какую энергетику он в себе несет, нужно сложить все его цифры до целого числа. Допустим, ваш номер: 58366209. Складываем: 5 + 8 + 3 + 6 + 6 + 2 + 0 + 9 = 39. Продолжаем складывать: 3 + 9 = 12; 1 + 2 = 3. Число вашего номера 3. А теперь расскажем о значении всех чисел.
1
Единица подходит для деловых переговоров и начинаний. Такой номер идеален для бизнесменов и лидеров. Он хорошо влияет на тех, кто не мыслит жизни без работы.
2
Номер с числом 2 помогает своему владельцу налаживать связи и сотрудничество с другими. Люди с таким числом номера, как правило, дипломатичны и легко идут на контакт. А еще число 2 благоприятно для тех, кто хочет найти любовь.
3
Тройка подходит для творческих людей: она помогает им раскрывать свой потенциал и привлекает к ним удачу. Такой номер идеально подойдет для деятелей искусства, а также журналистов. Кстати, с числом 3 у тебя легко будут решаться вопросы, связанные с путешествиями и развлечениями.
4
С числом номера 4 ожидать того, что ты добьешься высот в своей деятельности, не нужно, зато оно поможет тебе наслаждаться тем, что ты делаешь. Владельцы такого номера обычно открытые люди, которые всегда помогут и словом, и делом: они мудры и на них с легкостью можно положиться.
5
Пятерка подходит активным людям, которые не любят сидеть на месте. Владелец такого номера обычно за спонтанные поездки, далекие путешествия и безумные идеи. Он часто связан со сферой развлечений и досуга.
6
Номер с числом 6 отлично подойдет для решения деликатных проблем и семейных вопросов. Как правило, его владельцы счастливы в семье и дом для них всегда на первом месте.
7
Обладатели номера с числом 7 - как правило, люди, которым совсем не важны материальные блага, для них главное - душевное спокойствие и удовлетворение. Они предпочитают не добиваться карьерных высот, а развивать духовную составляющую. Такие люди любят одиночество.
8
Восьмерка подходит тем, кто трудится в сфере финансов и бизнеса: такой номер приносит своим обладателям удачу в материальном плане. Люди с числом номера 8 честны, порядочны и не способны на предательство.
9
Обладатели номера с числом 9 – настоящие счастливчики. Таким людям судьба улыбается всегда и предостерегает от проблем. Да и у них самих настолько развита интуиция, что они избегают опасных ситуаций. Везунчики, не иначе!
Восьмерка подходит тем, кто трудится в сфере финансов и бизнеса: такой номер приносит своим обладателям удачу в материальном плане. Люди с числом номера 8 честны, порядочны и не способны на предательство.
9
Обладатели номера с числом 9 - настоящие счастливчики. Таким людям судьба улыбается всегда и предостерегает от проблем. Да и у них самих настолько развита интуиция, что они избегают опасных ситуаций. Везунчики, не иначе!