ВЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, СКОЛЬКО ⟩ Правительство Германии потратило огромную сумму на прически и макияж Меркель после ее отставки

Воспользовавшись Законом о свободе информации, журналисты подали запрос и получили документы, откуда узнали, что Меркель по-прежнему выставляет счета федеральному правительству за некоторые расходы.

Как говорилось в предыдущем отчете, бывший канцлер не стала нанимать своего давнего визажиста, а начала пользоваться услугами парикмахера и визажиста, который также работает модельером в Берлине. В полученных документах говорится, что канцелярия оплачивает прическу и макияж Меркель как для публичных, так и для частных мероприятий. На данный момент она потратила на это почти 55 тысяч евро: 17 200 евро в 2023 году и 37 780 евро - в 2022 году.

В правительстве такие расходы объяснили тем, что Меркель выполняет «продолжающиеся официальные обязанности, независимо от того являются ли они публичными или непубличными».

Журналисты Tagesspiegel узнали, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц тоже не жалеет денег на свой внешний вид перед публичными выступлениями. В этом году на его макияж и прически уже ушло 21 808 евро, а в прошлом году - 39 910 евро.

Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Данные парламентского расследования, проведенного ранее в этом году, показали, что расходы на фотографов, парикмахеров и визажистов выросли примерно до полтора миллиона евро в первый полный год правления Шольца в 2022 году. Это почти на 80% больше, чем в 2021 году, при Меркель.