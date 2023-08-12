Известный эстонский радиоведущий рассказал, как он похудел: еда просто стала дорогим удовольствием

Ведущие радио Sky Plus ответили на вопросы, которые им чаще всего задают в социальных сетях, и Алара Кивисаара больше всего завалили вопросами о его тайнственном похудении. Однако известный эстонский радиоведущий не дал однозначного ответа, пишет Elu24.
«Прежде всего, те вопросы, которые остануться без ответа, - начинает Марис Ярва, одна из ведущих популярного утреннего радиошоу на Sky Plus. - Людей по-прежнему интересует, как же тебе удалось так похудеть и сколько ты зарабатываешь».
«Да, я могу ответить, как я так сбросил лишний вес. Просто еда стала настолько дорогой, что я не могу больше есть, - шутит Кивисаар. - Да и платят мне слишком мало».
«Чтобы купить еду?» - спрашивает Марис Ярва. «В добавок ко всему остальному, - поясняет Кивисаар. - Оба вопроса получили свои ответы!»
В конце июля на странице утренней программы Sky Plus была размещена фотография Алари Кивисаара, который отправился смотреть «Барби». Пользователи Сети не могли не заметить, что Кивисаар на снимке выглядит значительно худее.
«Кивисаар так исхудал?» - удивился один. «У меня была такая же мысль», - добавил другой. «В хорошем смысле, конечно. Молодец!»