Известный эстонский радиоведущий рассказал, как он похудел: еда просто стала дорогим удовольствием

«Прежде всего, те вопросы, которые остануться без ответа, - начинает Марис Ярва, одна из ведущих популярного утреннего радиошоу на Sky Plus. - Людей по-прежнему интересует, как же тебе удалось так похудеть и сколько ты зарабатываешь».

«Да, я могу ответить, как я так сбросил лишний вес. Просто еда стала настолько дорогой, что я не могу больше есть, - шутит Кивисаар. - Да и платят мне слишком мало».

«Чтобы купить еду?» - спрашивает Марис Ярва. «В добавок ко всему остальному, - поясняет Кивисаар. - Оба вопроса получили свои ответы!»

В конце июля на странице утренней программы Sky Plus была размещена фотография Алари Кивисаара, который отправился смотреть «Барби». Пользователи Сети не могли не заметить, что Кивисаар на снимке выглядит значительно худее.