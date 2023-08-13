Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака

Лев

День спокойный, не слишком перспективный и многообещающий. Придется заниматься решением финансовых вопросов, а некоторым представителям знака – искать дополнительные источники доходов. Весьма напряженными становятся отношения с членами семьи, у многих Львов появляется желание «убежать» от домашних проблем в работу или развлечения; увы, ни тяжкий труд, ни бурное веселье не принесут абсолютной радости и забыть о трудностях не заставят.

Подходящий день для доверительного общения с любимым человеком, можно обсуждать сложные, но важные для обоих вопросы. Помните, что ваши уступки не должны быть безграничными, но все же немного гибкости развитию отношений определенно не повредит.

Дева

Наступил подходящий день для принятия важных решений и составления долгосрочных планов. Сегодня вы не только здраво оцениваете свои силы и возможности, но и можете, оценив окружающих, понят, кто на что способен, кто к чему стремится. Способность разбираться в тайных мотивах поступков людей, с одной стороны, облегчает вам жизнь, с другой - разбивает иллюзии, расставаться с которыми не всегда приятно. Последняя тенденция, к сожалению, особенно ярко проявляется в сфере личных отношений.

К «неприятностям» этого дня можно отнести и общее снижение жизненного потенциала. Однако своевременные оздоровительные процедуры вкупе с занятиями спортом и отдыхом на свежем воздухе позволят быстро взять себя в руки.

Весы