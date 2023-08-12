ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фанаты хип-хопа со всей Эстонии съехались в Эльва: визги, танцы, алкоголь

Эстонский хип-хоп фестиваль пройдет в Эльва с 11 по 12 августа. В этом году праздник будет особеннее, ведь хип-хопу вчера исполнилось 50 лет.

На прошлой неделе один из организаторов Эстонского хип-хоп фестиваля Генри Кырвитс, то есть Genka, рассказал об интересной выставке на мероприятии. «Мы планируем сделать небольшую зону, посвященную истории хип-хопа, чтобы люди, которые ничего о нем не знают или знают совсем немного, могли получить представление о том, что и когда зародилось как в мире, так и в Эстонии».