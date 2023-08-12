НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ В ночь на воскресенье жители Эстонии смогут наблюдать самый красивый звездопад года

Как сообщает The Guardian, в ночь пика, с 12 на 13 августа, в регионах с особенно темным небом без светового загрязнения можно будет увидеть 60-100 «падающих звезд» в час. В регионах же с более светлым небом будет видно примерно один метеор в минуту. Наблюдениям за «падающими звездами» способствует и фаза луны, она будет убывающей, поэтому освящено будет лишь 10% поверхности спутника нашей планеты.

Стоит отметить, что звездопад начался еще 17 июля. В ночь же с 12 на 13 августа он достигнет своего пика. Увидеть «падающие звезды» можно будет в направлении созвездия Персея, которое находится недалеко от Кассиопеи, напоминающей букву W.

Созвездие Кассиопеи. Фото: Artsiom P/Shutterstock

Частицы метеорного потока порождает комета Свифта - Таттла. Двигаясь по сильно вытянутой орбите, она совершает один оборот вокруг Солнца за 133 года. При сближении со звездой ее ядро частично испаряется, и газы уносят с собой песчинки и камешки - из них позади кометы образуется шлейф.

Ширина метеорного потока составляет около 40 миллионов километров, Земля проходит сквозь него около месяца, но его пик приходится на середину августа. Самая плотная часть метеорного потока составляет 1,3 миллиона километров, наша планета пересекает ее примерно за 12 часов.