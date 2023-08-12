ДОБРОЕ УТРО, МИР! ⟩ Дикие танцы: Бритни Спирс превзошла сама себя на новом видео

41-летняя американская певица Бритни Спирс давно прославилась своими странными танцами, которые снимает на камеру и публикует в Instagram для 42 миллионов подписчиков. Таким образом звезда выражает самые разные эмоции: от радости до печали. С хореографией ее движения имеют очень мало общего, а учитывая, что чаще всего на записи Бритни - в купальниках или микро-бикини, они вызывают еще больше вопросов. На последнем из опубликованных видео Спирс превзошла сама себя.

В кадре артистка в топе и плавках от купальника. Она подпрыгивает, бьет себя по ягодице, показывает в камеру средний палец. Ее движения хаотичные и резкие.

Судя по подписи к ролику, Бритни на кого-то очень рассердилась.

«Итак, я немного разозлилась в этот день!!!», - подписала она публикацию. На кого и за что разозлилась Спирс, не сообщается.