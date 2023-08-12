Лайма Вайкуле призналась, действительно ли не пригласила Лободу на свой фестиваль из-за Андрея Данилко

В программе «И грянул Грэм» Вайкуле ответила на вопрос поклонницы, правда ли, что Андрей Данилко, который также выступал на фестивале, попросил Вайкуле не звать Лободу:

«Нет. Данилко даже не знал, кто будет. Он не спрашивал. Андрей состоявшийся артист. Он знает меня. Он понимает, что я не сделаю ничего неправильного. У нас одинаковый подход к этой войне. Зачем ему у меня спрашивать? Ну а я сделала так, как считала нужным», - ответила на вопрос Вайкуле.

Как известно, фестиваль Laima RendezVous Лайма Вайкуле в этом году посвятила поддержке Украины. Деньги с фестиваля передадут в помощь украинским детям-сиротам. В этом году на мероприятии выступали украинские исполнители, такие как Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, ALEKSEEV и другие.