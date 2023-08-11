Сергей Бабкин приехал с концертами в США и нарвался на критику в Сети

Как рассказал певец, во время своих выступлений они с коллегами планируют собрать деньги на нужды украинской армии. Накануне концерта в Майами Бабкин поделился новой фотографией в Instagram и пригласил поклонников на мероприятие.

«Майами. Мы уже здесь. Увидимся на нашем благотворительном концерте! Ждем! До встречи! Советую не пропустить, потому что это особое событие», - написал певец.

Однако в комментариях под фото некоторые пользователи Сети негативно отреагировали на отъезд артиста за границу и раскритиковали его. Комментаторы возмутились тем, что артисты могут выезжать из Украины, а также предположили, что Бабкин не планирует возвращаться в Украину.

«Не удивлюсь, если он, как Яма, останется в Майами!», - пишет один пользователь соцсети. «А кому эта помощь? Вам? Продвижение на просторах Америки?», - продолжает другой. «А что так можно? Провел концерт и не будет ли повестки?» «Позор! Как бы ни выставлял это!» «За границей не слышно, как Харьков бомбят?»