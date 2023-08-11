Три знака Зодиака, которым стоит простить обидчиков до конца лета 2023 года

Рыбы

Рыбы до конца этого месяца будут обладать глубокой чувствительностью, что сделает их способными понять мотивы обидчиков и поверить в их раскаяние. Прощение позволит Рыбам избавиться от тяжелого багажа негативных эмоций и сосредоточиться на более важных аспектах жизни.

Рак

Ваша эмпатия и заботливость позволит вам увидеть ситуацию со стороны обидчика и понять, что многие конфликты могут быть вызваны недоразумениями. Тем более, вы увидите, что раскаяние человека искреннее. Прощение поможет Ракам сохранить гармонию в отношениях и избавиться от негативных эмоций.

Стрелец