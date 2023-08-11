Выступление канадского музыканта The Weeknd в эту субботу, 12 августа, на певческом поле привело к резкому росту цен на гостиницы в Таллинне. Беглый осмотр местности позволяет убедиться в этом: центр Хельсинки примет туристов в предстоящие выходные дешевле, чем самый обычный отель или апартаменты в Таллинне, пишет Elu24.

Концерт канадской поп-звезды The Weeknd в Таллинне 12 августа привел к резкому росту цен на проживание в городе. С Elu24 связалась Ингрид (имя изменено и известно редакции), которая хотела приехать в Эстонию в эти выходные, но из-за высоких цен была вынуждена отложить поездку.