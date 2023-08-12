Таури из Таллинна поделился в социальных сетях обеспокоенность о безопасном дорожном движении. «Я был удивлен, что у нас нет водителей, которые умеют пропускать машину скорой помощи», - рассказывает он о ситуации, с которой столкнулся несколько дней назад на дороге в Пирита, где автомобиль не уступил дорогу мчащейся скорой помощи, пишет Elu24.
Таллиннка, болтавшая по телефону в машине, не пропустила мчащуюся на вызов скорую помощь
Житель Виймси рассказал СМИ о дорожном происшествии, свидетелем которого он невольно стал. Мужчина обеспокоен тем, что многие водители и не знают о том, что и как следует уступать дорогу оперативным транспортным средствам. Некоторые из таких автомобилистов даже продолжают разговаривать по телефону, несмотря на приближающийся вой сирен.
«Машина скорой помощи мчалась по дороге в Пирита. Все стали прижиматься вправую полосу. А в центре всей этой неразберихи стоит красный Nissan Micra с надписью "Baby on board" ("Ребенок на борту" - прим. ред.) на заднем стекле слева», - описывает Таури в группе Facebook Viimsilased («Жители Виймси» - прим. ред.).
«За рулем сидела блондинка с длинными волосами, убранными в хвост. Она поворачивала с дороги Румм на Пирита, прижимая к уху телефон. Сначала она повернула прямо передо мной, а потом не смогла уйти с дороги машины скорой помощи. Ей же надо было одной рукой держать телефон и слушать, что, вероятно, щебетала ее подруга на другом конце», - пишет свидетель.
«За этим было поразительно наблюдать. Эта женщина наплевала на все и продолжала говорить по телефону даже после того, как мы встретились взглядами, и я подал ей сигнал рукой положить трубку. Она просто смотрела, даже не стыдясь, и была уверена, что делает все правильно», - делится мужчина, добавляя, что по вине такого водителя кто-то может лишиться жизни.
«Используй Bluetooth! Вдобавок ко всему, у Nissan не горели дневные ходовые огни, так что и другим, наверное, было сложно заметить ее машину... Надеюсь, это описание дойдет до главного героя: блондинки, которая создала дорожный затор, болтая по телефону», - говорит Таури и добавляет к своему посту рисунок, показывающий, как правильно пропускать машину скорой помощи. «Посмотрите, распечатайте и прикрепите на свой руль. Это для тех, кто не знает, как правильно пропускать автомобили оперативных служб», - пишет он.
Полиция: следует держаться правого края дороги
Лейтенант полиции Арго Арукасе говорит, что как в городской, так и в сельской местности транспортные средства должны по возможности держаться правого края дороги, чтобы дать автомобилю с включенными проблесковыми маячками пространство для дальнейшего движения. «На шоссе не рекомендуется съезжать на обочину, чтобы уступить дорогу. Это может привести к тому, что песок или камни попадут на ветровое стекло оперативного автомобиля, и будут мешать обзору человека, находящегося за рулем», - объясняет Арукасе.
«Поэтому следует оставаться на дорожном покрытии или, при возможности, использовать автобусные карманы, чтобы пропустить автомобили с включенными проблесковыми маячками. На городских дорогах при виде таких машины разумнее перестроиться в первый ряд, чтобы проезжающий автомобиль мог использовать второй ряд для обгона. На шоссе водитель может подать сигнал указателем поворота, если он заметил машину с включенными проблесковыми маячками и собирается уступить ей дорогу», - объясняет представитель полиции.
Арукас объясняет, что требование уступить дорогу следует из Закона о дорожном движении. Там написано, что «участник дорожного движения обязан уступить дорогу транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета или синим сигнальным огнем и включенным или не включенным специальным звуковым сигналом и сопровождаемому им транспортному средству, а также транспортному средству с включенным желтым проблесковым маячком при выполнении им работ на дороге и сопровождаемому им транспортному средству. При необходимости участник дорожного движения должен остановиться, чтобы уступить дорогу» (Закон о дорожном движении, статья 17, пункт 2 - прим. ред.).
Исходя из Закона, при желании уступить дорогу, надо заблаговременно подать сигнал. Это означает, что водитель, который обязан согласно правилам или средствам организации дорожного движения уступить дорогу, должен снизить скорость транспортного средства или остановиться. Также, «при приближении к перекрестку водитель должен двигаться таким образом, чтобы при остановке не создать помех для движения на перекрестке» (Закон о дорожном движении, статья 18, пункт 2 - прим. ред.).