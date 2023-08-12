Таллиннка, болтавшая по телефону в машине, не пропустила мчащуюся на вызов скорую помощь

Житель Виймси рассказал СМИ о дорожном происшествии, свидетелем которого он невольно стал. Мужчина обеспокоен тем, что многие водители и не знают о том, что и как следует уступать дорогу оперативным транспортным средствам. Некоторые из таких автомобилистов даже продолжают разговаривать по телефону, несмотря на приближающийся вой сирен.

«Машина скорой помощи мчалась по дороге в Пирита. Все стали прижиматься вправую полосу. А в центре всей этой неразберихи стоит красный Nissan Micra с надписью "Baby on board" ("Ребенок на борту" - прим. ред.) на заднем стекле слева», - описывает Таури в группе Facebook Viimsilased («Жители Виймси» - прим. ред.).

«За рулем сидела блондинка с длинными волосами, убранными в хвост. Она поворачивала с дороги Румм на Пирита, прижимая к уху телефон. Сначала она повернула прямо передо мной, а потом не смогла уйти с дороги машины скорой помощи. Ей же надо было одной рукой держать телефон и слушать, что, вероятно, щебетала ее подруга на другом конце», - пишет свидетель.