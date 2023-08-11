Как полезно провести время с подростками? Советы родителям от психолога

Психолог Илья Елисей Касторных рассказал, как организовать семейный досуг с пользой для родителей и детей-подростков. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба «Фонда Маша».
«Подросток – человек, который стал осознавать свою самостоятельность и независимость. И задача родителей во время этого этапа взросления – перестроить отношения с ребенком так, чтобы стать не воспитателем, а другом», – отметил психолог.
Он акцентировал внимание, что важно найти точки соприкосновения, в которых можно поделиться с ребенком подросткового возраста своим опытом, чему-то научить его. Нужно помогать в рамках интересов ребенка, без принуждения. В идеале следует разделить взаимодействие на физическое, эмоциональное и интеллектуальное.
Физическое взаимодействие
Это время, проведенное вместе. Например, занятия спортом, прогулки, походы.
Эмоциональное взаимодействие
Это общие действия, вызывающие эмоции, которые проживаются вместе. Это может быть поход в кино или путешествие, обсуждение книги или фильма.
Интеллектуальное взаимодействие
Психолог посоветовал вместе учить язык, слушать лекции по истории искусств, смотреть сложное кино, пойти в филармонию.
«Главное, что стоит помнить родителям: дети все видят и понимают. Поэтому не пытайтесь создать из себя "образ идеального человека", а делиться тем, что у вас есть, и тем, что вас действительно интересует. Будьте собой и относитесь к ребенку с уважением, позволяйте ему получать свой опыт. А советы давайте тогда, когда они о них просят», – отметил он.