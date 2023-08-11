Как полезно провести время с подростками? Советы родителям от психолога

«Подросток – человек, который стал осознавать свою самостоятельность и независимость. И задача родителей во время этого этапа взросления – перестроить отношения с ребенком так, чтобы стать не воспитателем, а другом», – отметил психолог.

Он акцентировал внимание, что важно найти точки соприкосновения, в которых можно поделиться с ребенком подросткового возраста своим опытом, чему-то научить его. Нужно помогать в рамках интересов ребенка, без принуждения. В идеале следует разделить взаимодействие на физическое, эмоциональное и интеллектуальное.

Физическое взаимодействие

Это время, проведенное вместе. Например, занятия спортом, прогулки, походы.

Эмоциональное взаимодействие

Это общие действия, вызывающие эмоции, которые проживаются вместе. Это может быть поход в кино или путешествие, обсуждение книги или фильма.

Интеллектуальное взаимодействие

Психолог посоветовал вместе учить язык, слушать лекции по истории искусств, смотреть сложное кино, пойти в филармонию.