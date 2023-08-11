БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМО! ⟩ В Таллинне с большим размахом отметят День независимости Украины

В День восстановления независимости Украины, 24 августа в 19.00, на площади Вабадузе в Таллинне состоится зрелищный бесплатный концерт «Украина благодарит!». В концерте примут участие многие известные исполнители, в том числе Стефан, Элина Нечаева, Эстонский национальный мужской хор и Свята Ватра, а также Руслана, которая в свое время принесла Украине первую победу на Евровидении.
«Цель концерта "Украина благодарит!" - выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День восстановления независимости Украины. Этим благодарственным мероприятием мы хотим продемонстрировать и поддержать связь и доверие, сложившиеся между эстонской и украинской общинами», - сказал организатор концерта Руслан Трочинский.
«Всего через несколько дней после Дня восстановления независимости Эстонии такой же знаменательный день будет отмечать Украина. К сожалению, сегодня Украине приходится сражаться за свободу своей страны. Духовная и материальная поддержка эстонского государства и народа по-прежнему очень важна для Украины», - добавил Трочинский. В рамках концерта также будет проводиться сбор пожертвований на реализацию проектов, обеспечивающих безопасность детей, живущих в Украине вблизи линии фронта, а именно построить бомбоубежища для школ на востоке Украины.
По словам Максима Кононенко, посла Украины в Эстонии, Эстония и другие страны, поддержавшие Украину, играют чрезвычайно важную роль в способности Украины противостоять российской агрессии и сохранить свою независимость. «Приглашаю всех присоединиться к нам на концерте, который состоится в Таллинне на площади Свободы, и в этом символическом месте мы можем вместе отпраздновать День независимости Украины. От имени украинского государства и наших граждан выражаю глубочайшую благодарность Эстонии за понимание, международную поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь и предоставление убежища украинцам, которые смогли обрести здесь безопасность. В сердцах украинцев это проявление человечности останется навсегда», - сказал Максим Кононенко.
В первой части благотворительного концерта перед зрителями выступят Таллиннский полицейский оркестр под управлением Сийма Аймлы, а также солисты Элина Нечаева, Стефан, Танель Падар, Сильвер Сепп, Руслан Трочинский, Руте Трочинскaя и ансамбль Свята Ватра. Во второй части концерта на сцену выйдут Balaklava Blues, трио украинцев из Канады и Руслана, которая впервые принесла Украине победу на Евровидении.
В завершение вечера Эстонский национальный мужской хор и все участники концерта выйдут на сцену, чтобы вместе исполнить песню «Червона калина», ставшую гимном украицев в борьбе за свободу.
Концерт «Украина благодарит!» пройдет в Таллинне на площади Вабадузе в четверг, 24 августа, с 19:00 до 21:00 и будет бесплатным для всех.