Пт, 11.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВЕСЕЛОЕ ВИДЕО ⟩ Хиты 00-х свели таллиннцев с ума: девушка с гусем – наша любимица!

Эдгар Гергель Таави Сепп
,
Facebook Twitter
Comments

В четверг вечером в Таллинне на стадионе «Калев» продолжился фестиваль We Love The 90s, главными артистами второго дня стали Cascada, Caater, DJ Aligator и Groove Coverage. Руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель пообщался с народом и узнал, с какими эмоциями они пришли послушать любимые хиты 2000-х и какие получили впечатления от самого фестиваля. 

Юлия с радостью рассказала о том, как выиграла плюшевого гуся в дротики. «Гусь стоит 12 евро, мы потратили 50, чтобы выиграть, но мы азартные!» - призналась она. После этого нашла еще фирменный свисток DJ Aligator, в который мы вместе с ней и просвистели хит от этого диджея. 

Сотрудница скорой помощи Гунель, карета которой все дни дежурит на фестивале, рассказала, что серьезных происшествий не было, но обращались с болью в животе и голове. Она в восторге от работы на фестивале. 

11 августа фестиваль We Love The 90s в Таллинне продолжится, расписание заключительного дня: 

18:00 открытие фестиваля

19:00 Nancy

19:45 Whigfield

20:30 DJ Sash

21:00 Londonbeat

22:00 Katrina and the Band

23:00 Dr. Alban & Haddaway

Для того, чтобы узнать эмоции других посетителей фестиваля, смотрите видео Limon.ee!

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх