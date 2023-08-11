ВЕСЕЛОЕ ВИДЕО ⟩ Хиты 00-х свели таллиннцев с ума: девушка с гусем – наша любимица!

Юлия с радостью рассказала о том, как выиграла плюшевого гуся в дротики. «Гусь стоит 12 евро, мы потратили 50, чтобы выиграть, но мы азартные!» - призналась она. После этого нашла еще фирменный свисток DJ Aligator, в который мы вместе с ней и просвистели хит от этого диджея.