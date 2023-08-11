ВЕСЕЛОЕ ВИДЕО ⟩ Хиты 00-х свели таллиннцев с ума: девушка с гусем – наша любимица!

В четверг вечером в Таллинне на стадионе «Калев» продолжился фестиваль We Love The 90s, главными артистами второго дня стали Cascada, Caater, DJ Aligator и Groove Coverage. Руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель пообщался с народом и узнал, с какими эмоциями они пришли послушать любимые хиты 2000-х и какие получили впечатления от самого фестиваля.
Юлия с радостью рассказала о том, как выиграла плюшевого гуся в дротики. «Гусь стоит 12 евро, мы потратили 50, чтобы выиграть, но мы азартные!» - призналась она. После этого нашла еще фирменный свисток DJ Aligator, в который мы вместе с ней и просвистели хит от этого диджея.
Сотрудница скорой помощи Гунель, карета которой все дни дежурит на фестивале, рассказала, что серьезных происшествий не было, но обращались с болью в животе и голове. Она в восторге от работы на фестивале.
11 августа фестиваль We Love The 90s в Таллинне продолжится, расписание заключительного дня:
18:00 открытие фестиваля
19:00 Nancy
19:45 Whigfield
20:30 DJ Sash
21:00 Londonbeat
22:00 Katrina and the Band
23:00 Dr. Alban & Haddaway
Для того, чтобы узнать эмоции других посетителей фестиваля, смотрите видео Limon.ee!