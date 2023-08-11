ВОСКРЕСЛА ИЗ МЕРТВЫХ ⟩ Хайп или шалость? Интернет-звезда, которую объявили мертвой, жива!

«Нет слов, чтобы выразить нашу невыносимую и неописуемую боль. Такой исход совершенно неожидан, мы все в шоке», - написали в среду, 9 августа, на официальном Instagram-аккаунте Лил Тэй, за которым следят более трех миллионов поклонников. Из сообщения стало известно, что блогер, которая последний раз была активна в социальных сетях в 2018 году, и ее брат Джейсон умерли.

О смерти Лил Тэй сообщило большинство зарубежных СМИ, в том числе The Times, Variety и The Guardian. Несмотря на это, отец Лил Тэй не подтвердил новость о смерти дочери, а бывший менеджер девочки поставил под сомнение публикацию в Instagram. В социальных сетях появились версии о том, что в смерти дочери виноваты родители, а также слухи о том, что бывшая интернет-сенсация все-таки не умерла.

Спустя почти сутки выяснилось, что Лил Тэй жива.

После «воскрешения из мертвых» интернет-сенсация Лил Тэй заявила, что ее аккаунт в Instagram был взломан. С его помощью была распространена ложная информация о том, что она и ее брат мертвы, сообщает TMZ.

Семья переслала онлайн-таблоиду заявление Тэй: «Я хочу прояснить, что мы с братом живы и здоровы, но я абсолютно опустошена и мне трудно подобрать слова. Последние 24 часа были очень травмирующими».

Юная селебрити рассказывает: «Вчера весь день меня заваливали бесконечными душераздирающими и слезливыми звонками близкие мне люди. Я пыталась разобраться в этой неразберихе».

По словам Лил Тэй, ее аккаунт был взломан и использовался для распространения ложной информации. «Доступ к моему Instagram получила третья сторона. [...] Даже мое имя указано неверно. Мое имя по паспорту - Тэй Тиан, а не Клэр Хоуп».

В конце Тэй поблагодарил организацию Мета за помощь в возвращении аккаунта. Сегодня фальшивое сообщение о смерти было удалено.