Всего одна таблетка этого чудо-средства и отбеливатель не нужен

Читайте ниже, что же это за волшебное и дешевое средство, которое усиливает свойства стирального порошка.
Аспирин может заменить отбеливатель при стирке. Измельченное в порошок средство растворите в теплой воде и замочите в этом растворе белье примерно на час.
Далее бросьте в стиралку и в отсек с порошком также добавьте толченый аспирин. Ваше белье станет намного чище, чем при обычной стирке.
Кислота, которая содержится в аспирине, усиливает качества стирального порошка и позволяет отказаться от дорогих средств.
Также аспирин предотвращает образование накипи в стиральной машинке, если добавлять его в отсек вместе с кондиционером.