Всего одна таблетка этого чудо-средства и отбеливатель не нужен

Аспирин может заменить отбеливатель при стирке. Измельченное в порошок средство растворите в теплой воде и замочите в этом растворе белье примерно на час.

Далее бросьте в стиралку и в отсек с порошком также добавьте толченый аспирин. Ваше белье станет намного чище, чем при обычной стирке.

Кислота, которая содержится в аспирине, усиливает качества стирального порошка и позволяет отказаться от дорогих средств.