Сб, 12.08.2023
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Всего одна таблетка этого чудо-средства и отбеливатель не нужен

Limon.ee
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Стирка. Снимок иллюстративный.
Стирка. Снимок иллюстративный. Фото: LightField Studios/Shutterstock

Читайте ниже, что же это за волшебное и дешевое средство, которое усиливает свойства стирального порошка.

Аспирин может заменить отбеливатель при стирке. Измельченное в порошок средство растворите в теплой воде и замочите в этом растворе белье примерно на час.

Далее бросьте в стиралку и в отсек с порошком также добавьте толченый аспирин. Ваше белье станет намного чище, чем при обычной стирке.

Кислота, которая содержится в аспирине, усиливает качества стирального порошка и позволяет отказаться от дорогих средств.

Также аспирин предотвращает образование накипи в стиральной машинке, если добавлять его в отсек вместе с кондиционером.

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