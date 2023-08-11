Андрей Данилко показал закулисье фестиваля в Юрмале и объятия с «мамой» Верки Сердючки

«Благодарим, Лайма, за приглашение», – подписал фото артист.

На одном из фото Данилко позирует в полумраке возле холодильника с напитками, крепко прижимая к себе Белоконь. На другом фото она обнимает его за плечи, сидя рядом на подлокотнике кресла. На одном из последних фото в публикации Данилко запечатлен в пустом концертном зале.

Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

Кроме Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, в первый день фестиваля свои песни на сцене фестиваля исполнили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Анна Буткевич и Alekseev.