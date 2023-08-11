Сколько минут на самом деле нужно варить пельмени: почти все превышают время

Если неправильно рассчитать время приготовления, можно испортить даже самое вкусное блюдо. С магазинными полуфабрикатами все понятно, так как к ним прилагается инструкция, пишет Телепрограмма.
А вот в случае с домашними пельменями каждый кулинар действует, как ему вздуется. Поэтому готовое блюдо часто оказывается переваренным.
Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно следовать простым рекомендациям.
Начнем с того, что отсчет следует вести не с момента закипания воды, а после того, как пельмени всплывут.
Время приготовления зависит от размера изделий. Крупные пельмени следует варить ровно 10 минут, средние – 6 минут, а самые маленькие – всего 4 минуты.
И помните: свежие изделия нужно держать в воде на одну минуту меньше, чем замороженные.