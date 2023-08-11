ВИДЕО ⟩ 50-летняя Хайди Клум продефилировала в мини-бикини на отдыхе в Италии

Знаменитость отметила, что ролик снимал ее муж, немецкий музыкант Том Каулитц, с которым она сейчас отдыхает в Италии.

В начале ролика Клум позирует в кадре в полный рост со спины, а затем, пройдя несколько шагов, поворачивается к супругу.

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».