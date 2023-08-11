ВИДЕО ⟩ 50-летняя Хайди Клум продефилировала в мини-бикини на отдыхе в Италии

Немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлена во время дефиле к морю в бикини с анималистическим принтом, пишет Гордон.
Знаменитость отметила, что ролик снимал ее муж, немецкий музыкант Том Каулитц, с которым она сейчас отдыхает в Италии.
В начале ролика Клум позирует в кадре в полный рост со спины, а затем, пройдя несколько шагов, поворачивается к супругу.
Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.
Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».
Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, модель не уточнила.