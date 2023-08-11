Жуткие видео: звезды Интернета, которые переборщили с пластикой

Все должно быть в меру - особенно это касается пластической хирургии. Но эти блогеры не умеют останавливаться, пишет peopletalk.ru.
Собрали самые трешовые случаи.
Мартина Биг
Скандальная немецкая стюардесса, увеличившая грудь до 12 размера.
Пикси Фокс
Шведка удалила несколько ребер ради талии в 36 сантиметров.
Майра Хиллс
«Модель для взрослых» из Германии официально признана обладательницей самой большой силиконовой груди в мире. Каждая грудь по 9 кило!
Джастин Джедлика
220 тысяч долларов, больше 100 (!) операций, чтобы стать живым Кеном.
Валерия Лукьянова
Модель родом из Одессы говорит, что талия у нее такая от природы (46 см) и делала она только грудь. Верим?
Генри Деймон
Парень из Венесуэлы по кличке Красный череп говорит, что всегда был поклонником комиксов.
Джордан Парк
Он потратил около 150 тысяч долларов, чтобы стать похожим на Ким Кардашьян.