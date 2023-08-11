Жуткие видео: звезды Интернета, которые переборщили с пластикой

Собрали самые трешовые случаи.

Мартина Биг

Скандальная немецкая стюардесса, увеличившая грудь до 12 размера.

Пикси Фокс

Шведка удалила несколько ребер ради талии в 36 сантиметров.

Майра Хиллс

«Модель для взрослых» из Германии официально признана обладательницей самой большой силиконовой груди в мире. Каждая грудь по 9 кило!

Джастин Джедлика

220 тысяч долларов, больше 100 (!) операций, чтобы стать живым Кеном.

Валерия Лукьянова

Модель родом из Одессы говорит, что талия у нее такая от природы (46 см) и делала она только грудь. Верим?

Генри Деймон

Парень из Венесуэлы по кличке Красный череп говорит, что всегда был поклонником комиксов.

Джордан Парк