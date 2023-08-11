ВИДЕО И ФОТО ⟩ Круто: в Таллинне произошла драка между самозванным инспектором дорожного движения и водителем, выехавшим на тротуар

В четверг днем в Таллинне произошла потасовка, когда двое русскоговорящих мужчин были недовольны тем, что их автомобиль попал на видео в момент, когда их машина ехала по тротуару. «Они были раздражены тем, что мужчина снимает их, и отобрали у него камеру. При этом у камеры отломилось крепление», - пояснил представитель полиции.