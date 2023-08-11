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ВИДЕО И ФОТО ⟩ Круто: в Таллинне произошла драка между самозванным инспектором дорожного движения и водителем, выехавшим на тротуар

Анналийза Кёсс
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Андрей Лобанов на улице Ластекоду объясняется с полицией.
Андрей Лобанов на улице Ластекоду объясняется с полицией. Фото: Taavi Sepp

В четверг днем в Таллинне произошла потасовка, когда двое русскоговорящих мужчин были недовольны тем, что их автомобиль попал на видео в момент, когда их машина ехала по тротуару. «Они были раздражены тем, что мужчина снимает их, и отобрали у него камеру. При этом у камеры отломилось крепление», - пояснил представитель полиции.

В четверг вечером фотограф Elu24 стал невольным свидетелем жаркого спора на улице Ластекоду в Таллинне между русскоязычными мужчинами. Одним из участников конфликта был Андрей Лобанов, самопровозглашенный таллиннский инспектор дорожного движения, который в очередной раз использовал свою камеру для съемки водителей на этой улице.

Однако двое русскоязычных мужчин, заметивших это, были недовольны ситуацией и приказали Лобанову выключить камеру, чего он не сделал. Тогда двое мужчин выхватили камеру и прервали видеозапись. Они пообещали вернуть камеру Лобанову, когда приедет полиция.

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