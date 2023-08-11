Никаких покупок и измен: гороскоп на неделю 14-20 августа для всех знаков Зодиака

Стрелец

В это время будет повышена работоспособность, что может привести или карьерному росту и продвижению по службе, или же созданию нового проекта. Время активных действий. Также можно подумать о командировках, поездках и разных запланированных передвижениях. Можно ставить себе самые амбициозные цели, удача на вашей стороне. Благодаря внутреннему огню в этот период могут проходить разные трансформация сознания. Сохраняйте супружескую верность, ни в коем случае не идите на поводу у своих искушений. Будьте внимательны с новыми знакомыми.

Козерог

На работе может проходить не все так гладко и быстро, как вам хотелось. Возможны задержки в подписании договоров, безответственность партнёров и другие события, на которые вы повлиять не можете. Вам будет трудно скрывать свои мысли и чувства, возможно, вы излишне импульсивно будете их выражать. Появится нетерпимость и критичность, главное – за это время не наломать дров. Со всеми рабочими моментами не забывайте уделить время своей семье: подумайте, что вы можете для них сделать, чтобы они стали капельку счастливее.

Водолей

Время, когда пространство будет требовать от вас ответственности, дисциплины и структуры. Важно будет проявить свою силу воли, не отказываться от обязательств. Уделите больше внимания семье и своим детям. Не вкладывайте свои деньги в сомнительные предприятия. Не берите в долг, живите только по своим возможностям и средствам. Хорошо бы подумать о создании финансовой подушки безопасности. Возьмите на себя ответственность за свои отношения, их сохранение или развитие.

Рыбы