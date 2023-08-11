Никаких покупок и измен: гороскоп на неделю 14-20 августа для всех знаков Зодиака

Следующая неделя, с 14 по 20 августа, станет значимой для представителей сразу нескольких знаков зодиака. «Экспресс газета» подскажет, как лучше подготовиться к тому, что сулят нам звезды.
Овен
Важным аспектом на предстоящий период для представителей этого знака будет являться сдержанность. Старайтесь держать в узде свои эмоции, не поддавайтесь негативным проявлениям. Хорошее время привить дисциплину и рациональный подход ко всем задачам. Убрать излишнюю эмоциональность и импульсивность. Необдуманные, сиюминутные покупки лучше отложить.
Телец
Для вас будущая неделя - это хорошее время прислушаться к своей интуиции, она подскажет, в каком направлении вам лучше двигаться. На этой неделе не стоит отсиживаться в тени. У вас хороший энергетический потенциал, который поможет вам проявиться, показав себя с лучшей стороны, что в дальнейшем откроет новые возможности. В отношениях со своей второй половинкой очень важно не проявлять эгоизма, ревности, создайте атмосферу любви гармонии.
Близнецы
Фокус внимания переходит на карьеру и работу. Вам предстоит много двигаться, заниматься несколькими делами одновременно. Вы будете нацелены на финансы, на рост и улучшение своего материального состояния. Берите на себя ответственность и четко следуйте намеченному пути. Могут напомнить о себе старые связи. Потребует внимания или завершения незавершенное.
Рак
Хорошее время для запуска или обдумывания масштабных проектов. В погоне за материальным успехом вам может не хватать эмоционального спокойствия. Постарайтесь в этот период проявить максимальную корректность по отношению к близким людям: не требуйте больше, чем они могут вам дать. На этой неделе избегайте крупных и мелких покупок. Будьте терпимее и мудрее, старайтесь находить точки соприкосновения и сглаживать углы.
Лев
Хорошее время для того, чтобы планировать поездки, либо уже ехать отдыхать. Появится интерес к духовным знаниям. Возможно, захочется убежать из социума, чтобы побыть наедине со своими мыслями. В отношениях может возникнуть некая холодностью либо пауза, благодаря этому, обдумав и услышав себя, вы сможете принять верное решение. В этот период времени внимательно относитесь к подписанию договоров.
Дева
Найдите баланс между излишней скрупулезностью и импульсивностью. В финансовых вопросах остерегайтесь махинаций и афер. Не занимайтесь расточительством, оставьте покупки на более подходящий период. И для вас наступает хорошее время прописывать планы на ближайший год, подумайте, что бы вы хотели реализовать в ближайшем будущем. В отношениях находите точки соприкосновения, не уходите в себя, разговариваете, обсуждаете, проявляйте гибкость.
Весы
Хорошее время заявить о себе в пространстве, не бойтесь проявляться. Попробуйте эту неделю быть на первых ролях. Возможно, среди своих друзей в этот период вы найдете покровителей или будущих партнеров. Взаимная помощь и поддержка со стороны всех членов рода помогут обрести вам некую уверенность и спокойствие. Сейчас ваш дом - это ваше убежище, куда будет хотеться вернуться после трудового дня.
Скорпион
Проявляя свои лучшие профессиональные качества, вы завоюете сердце и доверие коллег, сотрудников, партнеров, вышестоящих лиц. Если держать эмоции в себе, внутренние переживания могут привести к эмоциональному перенапряжению. Чтобы избежать этого, постарайтесь не принимать ничего близко к сердцу. В отношениях важно будет проявить мудрость и терпимость, но особых изменений в этот период времени звезды вам не обещают.
Стрелец
В это время будет повышена работоспособность, что может привести или карьерному росту и продвижению по службе, или же созданию нового проекта. Время активных действий. Также можно подумать о командировках, поездках и разных запланированных передвижениях. Можно ставить себе самые амбициозные цели, удача на вашей стороне. Благодаря внутреннему огню в этот период могут проходить разные трансформация сознания. Сохраняйте супружескую верность, ни в коем случае не идите на поводу у своих искушений. Будьте внимательны с новыми знакомыми.
Козерог
На работе может проходить не все так гладко и быстро, как вам хотелось. Возможны задержки в подписании договоров, безответственность партнёров и другие события, на которые вы повлиять не можете. Вам будет трудно скрывать свои мысли и чувства, возможно, вы излишне импульсивно будете их выражать. Появится нетерпимость и критичность, главное – за это время не наломать дров. Со всеми рабочими моментами не забывайте уделить время своей семье: подумайте, что вы можете для них сделать, чтобы они стали капельку счастливее.
Водолей
Время, когда пространство будет требовать от вас ответственности, дисциплины и структуры. Важно будет проявить свою силу воли, не отказываться от обязательств. Уделите больше внимания семье и своим детям. Не вкладывайте свои деньги в сомнительные предприятия. Не берите в долг, живите только по своим возможностям и средствам. Хорошо бы подумать о создании финансовой подушки безопасности. Возьмите на себя ответственность за свои отношения, их сохранение или развитие.
Рыбы
Тем, кто ждал повышения в должности или продвижения по карьере, период принесет долгожданное осуществление желаемого. У вас будет много энергии и энтузиазма, чтобы преодолеть многие препятствия. Даже если будут возникать какие-либо проблемы, они будут легко решены. Соблюдайте режим дня. Соблюдайте супружескую верность, лучше направьте энергию на сохранение отношений. И вам обязательно воздастся.