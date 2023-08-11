Павел Глоба: Весам будет везти во всех сферах жизни, а Козерогов настигнет карма

Однако спешка может привести к негативным последствиям. Прогноз рекомендует отложить важные встречи до 22 августа и обращать больше внимания на финансовые решения. Также подчеркивается важность критичного подхода к своим действиям.

В этот период Весы окажутся в центре внимания. У них будет возможность улучшить свою карьеру, личную жизнь и финансы. Время подходит для изменений во внешнем виде.

Скорпионам предстоит активный период. Удача ждет тех, кто отправится в путешествие или займется обучением. Рекомендуется участвовать в мероприятиях и переговорах.

Для Козерогов начинается кармический период. Те, кто много работал, получат хорошие результаты. Для тех, кто расслабился, может быть нервным срывом. Рекомендуется спокойно относиться к проблемам и делегировать дела.

Водолеям не стоит жаловаться на здоровье, но не все проблемы можно будет решить сразу. Перед ними стоит выбор. Преподаватели и обучающиеся могут быть менее подвержены влиянию планет.