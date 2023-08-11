Как вкусно приготовить лисички, чтобы они не потеряли аромат и форму

Автор украинского кулинарного Instagram-блога Александр Огородников 10 августа в новом ролике рассказал секрет приготовления лисичек, благодаря которому удастся сохранить их аромат и форму, пишет gordonua.com.
Приготовление
- Разогрейте до состояния дыма сковороду.
- Налейте подсолнечное масло и начинайте жарить грибы.
- Не бросайте много грибов на сковороду, иначе они пустят сок и будут вариться. Достаточно равномерным слоем застелить сковороду грибами и не перемешивать их полторы минуты.
- Если спустя это время на грибах не появилась корочка, продолжайте жарить, не переворачивая. При этом лисички не нужно долго жарить, достаточно трех минут.
- Снимите грибы со сковороды, добавьте туда подсолнечное масло и поджарьте мелко нарезанный лук.
- К золотистому луку добавьте чеснок и сливочное масло, а спустя 30 секунд пересыпьте на сковороду грибы, добавьте петрушку соль и перец