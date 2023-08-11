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Как вкусно приготовить лисички, чтобы они не потеряли аромат и форму

Limon.ee
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Лисички. Иллюстративное фото
Лисички. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Автор украинского кулинарного Instagram-блога Александр Огородников 10 августа в новом ролике рассказал секрет приготовления лисичек, благодаря которому удастся сохранить их аромат и форму, пишет gordonua.com.

Приготовление

  1. Разогрейте до состояния дыма сковороду.
  2. Налейте подсолнечное масло и начинайте жарить грибы.
  3. Не бросайте много грибов на сковороду, иначе они пустят сок и будут вариться. Достаточно равномерным слоем застелить сковороду грибами и не перемешивать их полторы минуты.
  4. Если спустя это время на грибах не появилась корочка, продолжайте жарить, не переворачивая. При этом лисички не нужно долго жарить, достаточно трех минут.
  5. Снимите грибы со сковороды, добавьте туда подсолнечное масло и поджарьте мелко нарезанный лук.
  6. К золотистому луку добавьте чеснок и сливочное масло, а спустя 30 секунд пересыпьте на сковороду грибы, добавьте петрушку соль и перец
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