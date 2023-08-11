Жизель Бюндхен снялась для Vogue в откровенной фотосессии

43-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен претерпела личную драму.

Ее развод с мужем, футболистом Томом Брэди, бурно обсуждался во всех мировых таблоидах.

Но время лечит, и жизнь бывшего «ангела» Victoria’s Secret начинает налаживаться.

Так, после новостей о романе Тома с Ириной Шейк, Жизель решила показать всему миру, что она ничуть не хуже русской красотки.

Ради этого Жизель не отказалась принять участие в съемках для обложки августовского номера бразильской версии журнала Vogue.

Образы, выбранные для фотосессии были один другого пикантнее.

На одном из кадров модель позировала перед объективом фотокамеры в рубашке на голое тело и юбке длины мини, обнажавшей стройные бедра Бюндхен.

После Бюндхен примерила черное кожаное платье с глубоким декольте, выгодно подчеркивающим все еще соблазнительный бюст модели.

Следующий образ Жизель был несколько необычным: странная комбинация из джинсовых мини-шорт и рубашки дополнилась спущенными штанами.