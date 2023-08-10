СМОТРИ ⟩ Угадаете, перевод какого слова захотел сразу узнать прибывший в Эстонию The Weeknd?

«Tallinn next», - поделился в четверг днем в Instagram канадский певец The Weeknd, который в эту субботу выступит на Таллиннском певческом поле.

В то же время издание Kroonika сообщило, что самолет поп-звезды уже приземлился в Таллинне после его концерта в Варшаве минувшей ночью.

Судя по соцсети, звезда мирового масштаба, прибывший в Эстонию за два дня до концерта, сразу начал учить местный язык. «Как сказать круассан по-эстонски и как это произносить?» - делится он в своей истории в Instagram.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist