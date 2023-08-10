СМОТРИ ⟩ Угадаете, перевод какого слова захотел сразу узнать прибывший в Эстонию The Weeknd?

The Weeknd, который в эту субботу будет выступать в Таллинне, прибыл в Эстонию. По информации из социальных сетей, канадская суперзвезда уже начала изучать эстонский язык, пишет Elu24.
«Tallinn next», - поделился в четверг днем в Instagram канадский певец The Weeknd, который в эту субботу выступит на Таллиннском певческом поле.
В то же время издание Kroonika сообщило, что самолет поп-звезды уже приземлился в Таллинне после его концерта в Варшаве минувшей ночью.
Судя по соцсети, звезда мирового масштаба, прибывший в Эстонию за два дня до концерта, сразу начал учить местный язык. «Как сказать круассан по-эстонски и как это произносить?» - делится он в своей истории в Instagram.
Певец The Weeknd выступит на Таллиннском певческом поле 12 августа.