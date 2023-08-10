Рианна родила второго ребенка

В звездной семье очередное пополнение. 35-летняя Рианна родила ASAP Rocky дочь. Радостную новость сообщили иностранные журналисты. Они уверяют, что информацию подтвердили сразу несколько источников из окружения пары.

Малышка родилась здоровой и, по словам друзей, настоящая копия поп-дивы. «Она вылитая Рианна, вплоть до светлых глаз», - говорят инсайдеры.

Рианна и малышка чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в своем особняке в Лос-Анджелесе, который стоит больше 13 миллионов долларов.

Напомним, что о скором появлении ребенка Рианна объявила на Супербоуле. Артистка показала округлившийся живот, вновь всколыхнув тренд демонстрировать беременность. «Я хочу напомнить людям, что вы все еще можете проявлять сексуальность и чувствовать себя хорошо, будучи родителем», - объясняла певица.