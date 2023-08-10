«Сначала цена была 55 евро, потому что был большой спрос...» После концерта Depeche Mode цены на такси взлетели

В воскресенье на Певческом поле в Таллинне состоялся грандиозный концерт Depeche Mode, что привело к росту тарифов на проезд в такси. «В чеке часть тарифа "дополнительное время ожидания" составляет 12 секунд и 0,20 центов», - рассказывает Тоомас, который после крупного мероприятия хотел добраться до дома на такси. «Поездка действительно может оказаться дороже, если путь или затраченное время существенно отличаются от ожидаемых», - комментирует представитель Bolt.