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«Сначала цена была 55 евро, потому что был большой спрос...» После концерта Depeche Mode цены на такси взлетели

Добавлен комментарий Bolt
Крислин Метсанурм
, репортер
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Фото: Sander Ilvest

В воскресенье на Певческом поле в Таллинне состоялся грандиозный концерт Depeche Mode, что привело к росту тарифов на проезд в такси. «В чеке часть тарифа "дополнительное время ожидания" составляет 12 секунд и 0,20 центов», - рассказывает Тоомас, который после крупного мероприятия хотел добраться до дома на такси. «Поездка действительно может оказаться дороже, если путь или затраченное время существенно отличаются от ожидаемых», - комментирует представитель Bolt.

Единственный концерт группы Depeche Mode в странах Балтии состоялся в минувшие выходные на Таллинском певческом поле. Концерт посетили 40 тысяч поклонников, а это значит, что после прослушивания любимого исполнителя всем нужно было как-то добраться до дома.

Тоомас поделился впечатлениями от поездки с Bolt в социальных сетях. «Бизнес работает», - говорит мужчина, который хотел добраться на такси домой после большого концерта Depeche Mode.

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