ФОТО ⟩ Дженнифер Энистон впервые вышла в свет после скандала с антисемитизмом

54-летнюю американскую актрису Дженнифер Энистон заметили в Лос-Анджелесе на фоне скандала, связанного с антисемитизмом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду сериала «Друзья» сфотографировали в городе, когда она покидала сеанс пилатеса. Энистон надела полностью черный комплект - футболку и леггинсы для занятия. Бывшая жена Брэда Питта дополнила образ кепкой и вьетнамками. Волосы американской знаменитости были распущены.

Актриса, сыгравшая Рэйчел Грин в сериале NBC «Друзья», носила солнцезащитные очки в золотой оправе, когда она выходила с картонной коробкой в руках.

My little baby Jennifer Aniston 💕 pic.twitter.com/DsUxD1WYF1 — Carol (@jenanistoworld) August 10, 2023

Выход звезды состоялся на фоне скандала с антисемитскими высказываниями Джейми Фокса. Он опубликовал сообщение с обвинениями евреев в смерти Иисуса, а аккаунт Дженнифер Энистон лайкнул это.

Звезда экрана пыталась опровергнуть любые заявления о том, что она могла поддерживать сообщения, связанные с удаленной публикацией Джейми. «От этого меня действительно тошнит», - началось ее заявление.

«Я не ставила "лайк" на этот пост намеренно или случайно. И что еще важнее, я хочу объяснить своим друзьям и всем, кто пострадал от того, что это появилось в их лентах, - я НЕ поддерживаю любые формы антисемитизма».