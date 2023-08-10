Важное сообщение для всех в связи с концертом The Weeknd в эту субботу в Таллинне: обязательно ознакомьтесь!

По словам руководителя Live Nation Estonia Эвы Палм, выступление в Эстонии артиста такой величины, как The Weeknd, - событие невероятное, и еще более чрезвычайным его делает то обстоятельство, что на прошлых выходных проходил другой крупный концерт, когда к нам приезжали легендарные Depeche Mode.

«Концерт Depeche Mode прошел отлично - мы рады, что народ поддержал и новую систему залоговой тары, которая обеспечила чистоту Певческого поля после концерта», - говорит Палм. «Чтобы и концерт The Weeknd прошел без проблем, мы просим всех посетителей обязательно заранее ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, организацией дорожного движения и по возможности приехать на место заблаговременно, чтобы избежать давки», - добавляет она.

Палм просит всех фанатов, чтобы перед концертом они ознакомились с программой и планом концертной зоны. «По возможности пользуйтесь общественным транспортом», - просит Эва Палм.

«Нам приятно, что во время выступления Depeche Mode никаких серьезных инцидентов не произошло», - подтверждает и руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер.

Сыстер напоминает всем, что при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ на тот случай, если понадобится установить личность человека или проверить его возраст. Также организаторы просят уже заранее скачать файл с билетом, поскольку на месте может не быть Интернета. Но самым надежным вариантом все же является распечатанный билет.