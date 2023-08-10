Житель многоквартирного дома в Ахья о краже во дворе: кому это могло понадобиться?

Кражу строительных материалов случайно обнаружили жильцы одного из многоквартирных домов в Ахья. «Фасадная доска нашего многоквартирного дома была под навесом. Ураган снес часть покрытия, и тогда мы поняли, что чего-то не хватает», - рассказывает Райн порталу Elu24. «В центре стояла небольшая куча, с двух сторон которой не хватало материала. Другая куча рядом осталась нетронутой», - добавляет он.

Большая часть фасада жилого дома уже отремонтирована, осталась только одна сторона. «Лицевую сторону дома еще предстоит сделать, но остальная часть дома уже готова», - говорит Райн, который не может сказать, когда именно пропал материал. «Мы просмотрели записи с камер наблюдения за последние несколько ночей и ничего не увидели. Нужно смотреть более ранние», - говорит он. «Кому это могло понадобиться?» - задается он вопросом.

«Поскольку количество материала было слишком большим, чтобы переносить его самостоятельно, нужен был либо прицеп, либо что-то еще. Может быть, кто-то заметил что-то подозрительное и может помочь?» - Райн просит о помощи и сообщает свой номер телефона на случай, если кто-то располагает какой-либо информацией о пропавшем материале. Номер телефона Райна - 56 344 012.

Пропавшие материалы принадлежат квартирному товариществу. Жильцы также подали заявление в полицию.