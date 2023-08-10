Житель многоквартирного дома в Ахья о краже во дворе: кому это могло понадобиться?

Пропали строительные материалы, предназначенные для ремонта фасада жилого дома в Ахья. «Кому это могло понадобиться?»- задается вопросом житель дома Райн, который считает, что рано или поздно станет известно, кто совершил кражу, пишет Elu24.
Кражу строительных материалов случайно обнаружили жильцы одного из многоквартирных домов в Ахья. «Фасадная доска нашего многоквартирного дома была под навесом. Ураган снес часть покрытия, и тогда мы поняли, что чего-то не хватает», - рассказывает Райн порталу Elu24. «В центре стояла небольшая куча, с двух сторон которой не хватало материала. Другая куча рядом осталась нетронутой», - добавляет он.
Большая часть фасада жилого дома уже отремонтирована, осталась только одна сторона. «Лицевую сторону дома еще предстоит сделать, но остальная часть дома уже готова», - говорит Райн, который не может сказать, когда именно пропал материал. «Мы просмотрели записи с камер наблюдения за последние несколько ночей и ничего не увидели. Нужно смотреть более ранние», - говорит он. «Кому это могло понадобиться?» - задается он вопросом.
«Поскольку количество материала было слишком большим, чтобы переносить его самостоятельно, нужен был либо прицеп, либо что-то еще. Может быть, кто-то заметил что-то подозрительное и может помочь?» - Райн просит о помощи и сообщает свой номер телефона на случай, если кто-то располагает какой-либо информацией о пропавшем материале. Номер телефона Райна - 56 344 012.
Пропавшие материалы принадлежат квартирному товариществу. Жильцы также подали заявление в полицию.
«Это немного странно. В принципе, материал, которого вначале было раза в 3-4 больше, украли из-под окна одной из квартир, а в ту ночь была гроза. Ребята оказались очень смелыми. Но сейчас мы просматриваем все близлежащие камеры и обязательно найдем решение», - говорит Райн, который верит, что рано или поздно станет известно, кто совершил кражу. «Это очень маленькое местечка, и это лишь вопрос времени».
Увеличивается ли количество краж?
Насколько распространены кражи строительных материалов со дворов? Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд говорит, что точной информации о статистике краж строительных материалов нет. Строительные материалы - широкое понятие, и Департамент полиции не собирает общую статистику по кражам стройматериалов. При необходимости она может быть собрана по конкретным материалам.
«Однако существует статистика по кражам дров и газонокосилок. В 2021 году в Эстонии в полицию поступило четыре заявления о краже дров, в 2022 году - 19, а по состоянию на конец июля этого года - 15. О кражах газонокосилок в полицию сообщалось в 45 случаях в 2021 году, в 49 случаях в 2022 году и в 20 случаях по состоянию на конец июля этого года», - говорит Райд.