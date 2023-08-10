Если вы недавно путешествовали на пароме Viking Line, следите за здоровьем!

Пресс-секретарь Viking Line Криста Грёнлунд сообщила, что компания проинформировала о случившемся всех, кто находился на борту. Каждый пассажир осведомлен о том, к кому обращаться в случае возникновения вопросов, сообщает Iltalehti.

По словам Грёнлунд, меры, принятые во время пандемии коронавируса, облегчили расследование этого случая. Например, точно известны перемещения больного пассажира.

Он очень мало двигался по судну, потому что знал, что болен. «Несмотря на то, что он почти не передвигался по судну, важно немедленно отреагировать на инцидент, поскольку корь - очень заразное заболевание», - говорит Грёнлунд.

Пресс-секретарь не располагает информацией о количестве людей, которые могли заразиться, поскольку пока неизвестно, кто из пассажиров проводил время в одних помещениях с больным.

«Мы не знаем, где находился каждый пассажир судна во время рейса. В соответствии с официальными инструкциями мы проинформировали всех пассажиров о том, что произошел такой инцидент», - говорит Грёнлунд.

Пока нет информации о возможной необходимости дезинфекции судна. По словам Грёнлунд, этот вопрос будет решаться в соответствии с указаниями властей. Пресс-секретарь отмечает, сотрудничество с властями было отличным.

«Пассажирам следует ознакомиться с инструкциями властей по этому вопросу и следовать им. Особенно если вы не были привиты от этого заболевания», - поясняет Грёнлунд.

По словам Грёнлунд, случаи заболевания корью на борту судов очень редки. Во время пандемии коронавируса проводилось наблюдение за заболеваемостью, но корь на борту не выявлялась в течение длительного времени.