Украшения на восемь с половиной миллионов евро украли у туристов в аэропорту Барселоны

У российских туристов в аэропорту Барселоны украли чемодан с 20 тысячами евро, ювелирными украшениями и премиальными часами общей стоимостью более 8,5 миллиона евро, сообщила газета La Vanguardia. Полицейские уже задержали подозреваемых в совершении преступления.
По данным издания, потенциальные преступники воровали «без применения насилия» - пользовались невнимательностью туристов.
Жертвой злоумышленников стала семья из России. Пока туристы проверяли багаж и стояли в очереди для регистрации на рейс авиакомпании Emirates, подозреваемые подошли к ним и забрали белый чемодан Louis Vuitton с дамской сумочкой Hermes, а после скрылись с места. Среди вещей было кольцо с бриллиантами ценой в 4 миллиона евро.
Потерпевшие не сразу заметили пропажу, после чего обратились в полицию. Правоохранители задержали супружескую пару, которая ехала в районе города Соль. У них в машине нашли украденный чемодан.