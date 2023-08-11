Украшения на восемь с половиной миллионов евро украли у туристов в аэропорту Барселоны

По данным издания, потенциальные преступники воровали «без применения насилия» - пользовались невнимательностью туристов.

Жертвой злоумышленников стала семья из России. Пока туристы проверяли багаж и стояли в очереди для регистрации на рейс авиакомпании Emirates, подозреваемые подошли к ним и забрали белый чемодан Louis Vuitton с дамской сумочкой Hermes, а после скрылись с места. Среди вещей было кольцо с бриллиантами ценой в 4 миллиона евро.