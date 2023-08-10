СМОТРИТЕ ⟩ Как сейчас выглядит 56-летняя Софи Марсо: актриса выложила в сеть редкое видео

Актриса появляется в кадре в белой футболке и солнцезащитных очках. Она позирует на фоне сельской местности. Обращаясь к подписчикам, она призывает их покупать только французские грецкие орехи, подчеркнув, что в местности, где она находится, их огромное количество, и все они без пестицидов.