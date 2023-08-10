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СМОТРИТЕ ⟩ Как сейчас выглядит 56-летняя Софи Марсо: актриса выложила в сеть редкое видео

Limon.ee
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Софи Марсо.
Софи Марсо. Фото: via www.imago-images.de/imago images / Xinhua

56-летняя французская актриса Софи Марсо 9 августа разместила в Instagram ролик, который записала, находясь на отдыхе в провинции Перигор, Франция, пишет Гордон.

Актриса появляется в кадре в белой футболке и солнцезащитных очках. Она позирует на фоне сельской местности. Обращаясь к подписчикам, она призывает их покупать только французские грецкие орехи, подчеркнув, что в местности, где она находится, их огромное количество, и все они без пестицидов.

Марсо отметила, что записала ролик в поддержку местных производителей грецкого ореха.

Марсо родилась в 1966 году в Париже. Она прославилась благодаря главной роли Вик Беретон во французской романтической комедии «Бум» и ее продолжении «Бум 2».

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