СМОТРИТЕ ⟩ Как сейчас выглядит 56-летняя Софи Марсо: актриса выложила в сеть редкое видео

56-летняя французская актриса Софи Марсо 9 августа разместила в Instagram ролик, который записала, находясь на отдыхе в провинции Перигор, Франция, пишет Гордон.
Актриса появляется в кадре в белой футболке и солнцезащитных очках. Она позирует на фоне сельской местности. Обращаясь к подписчикам, она призывает их покупать только французские грецкие орехи, подчеркнув, что в местности, где она находится, их огромное количество, и все они без пестицидов.
Марсо отметила, что записала ролик в поддержку местных производителей грецкого ореха.
Марсо родилась в 1966 году в Париже. Она прославилась благодаря главной роли Вик Беретон во французской романтической комедии «Бум» и ее продолжении «Бум 2».