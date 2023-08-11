Врач предупредила об опасности популярного TikTok-лайфхака, из-за которого можно ослепнуть

Надо понимать, что не все вирусное - показатель качества. В случае с бьюти-советами зачастую ровно напротив. Так, офтальмолог Вики Чан, пишет HuffPost, в пух и прах разнесла популярные сейчас видео, в которых пользователи втирают или капают в глаза касторовое масло.
По замыслу автора идеи, оно должно улучшить общее состояние глаз - позволить избавиться от мушек, вылечить катаракту и глаукому.
Да, касторовое масло, говорит специалист, действительно входит в состав многих капель, но не в таком количестве. Его ферменты могут помочь при сухости глаз, но если мазать его на веки. А вот капать в глаза мало того что бесполезно, еще и опасно.
Врач объяснила, что мушки перед глазами образуются в стекловидном теле, расположенном внутри глаза, а маслу, чтобы воздействовать на них, нужно проникнуть внутрь и растворить белок, что невозможно. В лучшем случае испытатель лайфхака ограничится покраснением, зудом и жжением глаз, в худшем, думаем, понимаете сами. Зрение не шутки!