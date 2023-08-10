В начале сентября жители Эстонии будут массово съезжаться в приграничную Нарву! Вот почему вам тоже туда надо

Список исполнителей, выступающих в рамках фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, пополнили диджей из Лондона с арабскими корнями Nooriyah, артист турецкого происхождения GØK2, эстонские артисты Ajukaja и Март Ави, Masha Ye, «Товарищ Астроном» и Analogue Quattro, а также диджеи Рауль Саареметс, Työmik Bassofsky и Fake Versace.

Фестивальные абонементы Station Narva 2023 и билеты на отдельные дни продаются в интернет-магазине TMW и в Piletilevi.

Музыкальная программа Station Narva пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в центре исполнительских искусств Vaba Lava Narva и в арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарва.

Список участников субботней программы в Vaba Lava пополнила Nooriyah, родившаяся в Саудовской Аравии, выросшая в Японии и в настоящее время живущая в Великобритании, - диджей, продюсер и радиоведущая, которая сделала делом своей жизни распространение музыки всевозможных диаспор. В рамках программы Middle of Nowhere, популяризирующей музыку Юго-Западной Азии и Северной Африки, она успешно дебютировала со своими сетами и забавным прочтением темы из «Супер Марио» в знаменитой Boiler Room: за первые три месяца - более 1 000 000 просмотров на стриминговых платформах. Ее подборки звучат по-настоящему весело и находят живой отклик у самой разной публики.