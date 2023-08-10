ВИДЕО ⟩ В Хаапсалу фанат блюза случайно ударил себя по голове и отключился

На видео запечатлена вечеринка в Культурном центре Хаапсалу. После окончания официальной программы на сцену вышел специально приглашенный артист из Японии. Молодой певец настолько виртуозно играл на гитаре, что поклонник блюза из Чехии начал активно размахивать руками.

«Его рука крутилась вокруг головы, как топор. Потом он видимо задумался о чем-то и ударил своей же рукой себя по лицу», - вспоминает сидевший за тем же столиком мужчина. К счастью, гость из Праги сразу же очнулся.

«После мгновенного пробуждения мы вместе посмотрели видео, которое я снял. Мы так смеялись, что чуть не упали в обморок», - рассказывает он. К утру у гостя на лице было несколько синяков, но ничего серьезного.