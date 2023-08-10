ВИДЕО ⟩ В Хаапсалу фанат блюза случайно ударил себя по голове и отключился

С 4 по 6 августа в Хаапсалу проходил музыкальный фестиваль Augustibluus, в конце которого всех ждало афтерпати. В руки Nelli Teataja попало забавное видео, на котором пьяный мужчина случайно ударяет себя по голове.
На видео запечатлена вечеринка в Культурном центре Хаапсалу. После окончания официальной программы на сцену вышел специально приглашенный артист из Японии. Молодой певец настолько виртуозно играл на гитаре, что поклонник блюза из Чехии начал активно размахивать руками.
«Его рука крутилась вокруг головы, как топор. Потом он видимо задумался о чем-то и ударил своей же рукой себя по лицу», - вспоминает сидевший за тем же столиком мужчина. К счастью, гость из Праги сразу же очнулся.
«После мгновенного пробуждения мы вместе посмотрели видео, которое я снял. Мы так смеялись, что чуть не упали в обморок», - рассказывает он. К утру у гостя на лице было несколько синяков, но ничего серьезного.
Bluusifänn lõi end kogemata oimetuks! Lugeja saatis Nellile video, kus kontserdist haaratud fänn end nokki lõi. Tegemist olevat Tšehhist Augustibluusi nautima tulnud mehega.— Nelli Teataja (@NelliTeataja) August 6, 2023
Tema tervis on korras ja videot näinuna naeris ta end veel peaaegu oimetuks. pic.twitter.com/8VaJEjAxsI