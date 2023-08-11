ВИДЕО ⟩ Как будто за этим столом уже много лет сидели! ТОП-5 поразительных находок в новом мебельном магазине в Пеэтри

7 августа одна из самых старейших мебельных фирм Эстонии открыла представительский магазин площадью 4500 квадратных метров в Пеэтри. И хотя представители этой сети не ходили с рулеткой по зданиям конкурентов, они почти уверены, что это единственный такой большой мебельный магазин в нашей стране, который полностью основан на эстонском капитале. Бизнесу уже 26 лет (действует с 1997 года), в начале здесь торговали только подержанной мебелью.

Журналисты проверяют мебель нового магазина на прочность. Под ногами - выцветший бабушкин ковер. Фото: Mihkel Maripuu

Мы же попытались отыскать здесь что-то необычное. И нам это удалось! Деревянный стол для дачи или террасы, за которым как будто уже много лет сидели, и его поели всякие насекомые. Это наша главная находка. Еще очень удивило кресло за 615 евро, потому что мы не сразу поняли, как открыть подставку для ног. Какие еще были удивительные находки? Выцветший бабушкин ковер, лампа и банкетка. Подсмотреть за нашими мучениями можно в видео, опубликованном вверху новости.

Новое, более крупное представительство позволит одновременно демонстрировать более широкий ассортимент продукции и будет находиться немного ближе к таллиннским клиентам. «Начало Тартуского шоссе является логичным выбором месторасположения, потому что оно близко к жителям Таллинна и Харьюского уезда, а также удобно расположено на пути тех, кто прибывает из других регионов. Большая торговая площадь дает нам возможность выставить почти весь ассортимент продукции, который есть у нас в интернет-магазине», - прокомментировал владелец и руководитель Mööbliait Урмас Кооритс.

Так выглядит новое здание мебельного магазина сети Mööbliait. Буквы «o» в логотипе оформлены как знак бесконечности. Фото: Mihkel Maripuu

В магазине, расположенном на двух этажах, можно купить или посмотреть и заказать около 3500 предметов интерьера. Все товары, продаваемые в Mööbliait, доступны либо на складе нового таллиннского магазина, либо на центральном складе в Тарту, поэтому доставка в пределах Эстонии занимает всего три рабочих дня. В ассортименте магазина есть все необходимое для обустройства всего дома, за исключением кухонной мебели.