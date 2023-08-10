Коллега Иты Эвер об их встрече за день смерти актрисы: сказала, что если я буду плакать на похоронах, то она сядет в гробу

Актриса Эстонского драматического театра Юлле Кальюсте призналась в программе Ringvaade, что виделась с Итой Эвер за день до ее смерти. «Это (смерть актрисы - прим.ред.) определенно витало в воздухе. Это было в воздухе долгое время, но я могу сказать вам от всего сердца, что она смотрит на нас откуда-то и очень довольна тем, где она сейчас находится», - признается Кальюсте.

В эфире Кальюсте также показала памятную вещь, которую ей подарила Эвер. «Это кольцо Лийны Рейман для Айно Винтера», - говорит актриса. Это памятное кольцо - переходящая к разным людям награда, вручаемая выдающейся драматической актрисе эстонского театра.

«Она дурила меня с этим кольцом 10 лет. Ита все время говорила, что ей не нравятся такие почести, а поскольку кольцо у нее забрали, она говорила, что оно ей совсем не нравится», - вспоминает Кальюсте, которая долго обсуждала с Эвер, кому его подарить.

«Я думала, что, может быть, на мое 80-летие она подарит его мне, но прошел еще год. И наконец, на 88-й или 89-й день рождения Иты оно оказалось у меня», - рассказывает Кальюсте, которая уже давно оставила мечту о том, чтобы получить это кольцо.

Кольцо Лийны Рейман. Фото: Kuvatõmmis saatest