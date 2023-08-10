«Она постоянно переживала, что ей нечего надеть. Действительно, дома у нее был минимальный гардероб, но она умела сочетать одежду так, что она всегда выглядела свежо», - вспоминает коллега и подруга покойной актрисы Иты Эвер.
Коллега Иты Эвер об их встрече за день смерти актрисы: сказала, что если я буду плакать на похоронах, то она сядет в гробу
Актриса Эстонского драматического театра Юлле Кальюсте призналась в программе Ringvaade, что виделась с Итой Эвер за день до ее смерти. «Это (смерть актрисы - прим.ред.) определенно витало в воздухе. Это было в воздухе долгое время, но я могу сказать вам от всего сердца, что она смотрит на нас откуда-то и очень довольна тем, где она сейчас находится», - признается Кальюсте.
В эфире Кальюсте также показала памятную вещь, которую ей подарила Эвер. «Это кольцо Лийны Рейман для Айно Винтера», - говорит актриса. Это памятное кольцо - переходящая к разным людям награда, вручаемая выдающейся драматической актрисе эстонского театра.
«Она дурила меня с этим кольцом 10 лет. Ита все время говорила, что ей не нравятся такие почести, а поскольку кольцо у нее забрали, она говорила, что оно ей совсем не нравится», - вспоминает Кальюсте, которая долго обсуждала с Эвер, кому его подарить.
«Я думала, что, может быть, на мое 80-летие она подарит его мне, но прошел еще год. И наконец, на 88-й или 89-й день рождения Иты оно оказалось у меня», - рассказывает Кальюсте, которая уже давно оставила мечту о том, чтобы получить это кольцо.
По словам Кальюсте, в случае с Итой юмор шел через трагедию, а трагедия - через юмор. «Ей не нравились телячие нежности, она могла сильно разозлиться. Так было и в последнем доме: чем снисходительнее была сиделка, тем больше ей доставалось от Иты. Я все же сказала ей, чтобы она была с ними повежливее. Чем больше ты ее отчитываешь, тем больше ей это нравится», - заметила актриса.
Но чем же Ита Эвер, актриса театра и кино, которую помнят и любят все жители Эстонии, отличалась от той Иты Эвер, которую знали ее коллеги по сцене? Каким человеком она была? «Я бы не сказала, что она сильно отличалась», - поясняет Кальюсте, объясняя, что ушедшая актриса всегда была сама собой.
«Она постоянно переживала, что ей нечего надеть. Действительно, дома у нее был минимальный гардероб, но она умела сочетать одежду так, что она всегда выглядела свежо».
Она также вспомнила забавный случай, произошедший около месяца назад. «Я пришла к ней в гости, и Ита, у которой всегда все было продумано до мелочей, сказала: "О, какая красивая сумка, но что это за платье старухи на тебе?»
Кальюсте объясняет, что платью, которое привлекло внимание Иты, было куплено всего за три дня до этого. «Я купила его в Тарту, черно-белое, с африканскими узорами», - говорит она. Но Ита, услышав это, растерялась и сказала: «Из Тарту? Почему ты пошла в магазин в Тарту? Боже мой! Ты должна была купить платье в Испании!»
«Потом мы сидели и говорили о других вещах, но перед тем, как я ушла, Ита сказала: "И все же оно тебя старит. Добавь к платью, например, красные цветы». Вот. Вот такая была Ита. А еще она сказала, что если я буду плакать на похоронах, то она сядет в гробу», - добавляет Юлле.