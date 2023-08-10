С 31 июля по 5 августа в Италии, в мировой столице культуры и архитектуры прошел творческий конкурс - фестиваль Creativita senza Frontiere 2023. В старинном городе Риме собрались юные таланты со всего мира, в том числе из Эстонии.
ФОТО ⟩ Вот это да! Юные вокалисты из Таллинна привезли достойные награды с музыкального конкурса в Риме
На конкурсе участники демонстрировали: вокальное искусство, танцы, игру на музыкальных инструментах, а также живопись и моду. Организатором и директором конкурса является Микеле Пома (Michele Poma) - всеми известный итальянский певец, музыкант и композитор.
Всего в конкурсе участвовали более 500 человек, более чем из десяти стран мира, из которых 300 выступали в номинации вокал. На этом конкурсе нашу страну представляла делегация из Эстонии во главе с руководителем и директором вокальной студии DeLight Еленой Савчук. Елена также была в числе почетных и уважаемых членов жюри.
Юные певцы из Эстонии продемонстрировали очень высокий уровень вокала, чем вызвали восторг и восхищенные комментарии от представителей других стран. Стоит отметить и невероятные результаты, которых добились ребята. Ученики вокальной студии Delight приняли участие в пяти номинациях и в трех возрастных категориях.
Лауреатами первой степени в сольном исполнении завоевали: Валерия Савчук (сценическое имя L'era) и Йолика Попель (Yolika Popel) в номинации поп; София Алфёрова в номинации джазовый вокал. Лауреатами второй степени стали: Александр Шаклейн, Эрика Лавская и Эмиль Александров в номинации поп.
Среди ансамблей на конкурсе лауреатами первой степени стали все три ансамбля студии: дуэт L'era & Alex, трио M.A.Y. и ансамбль Delice. А юная певица L'era стала обладательницей гран-при и имела честь выступить на гала-концерте.
А еще в вокальной студии рассказали, что Валерия побывала на одном из сильнейших вокальных конкурсов в Молдове, в городе Кишинев, под названием Radiant Ray of Music 2023, где среди участников из десяти стран завоевала трофей победителя.