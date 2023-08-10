ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходило? Роскошные спорткары вновь были припаркованы прямо в торговом центре T1

Помимо просмотра фильма Gran Turismo в Cinamon T1 - публике были предложены многочисленные развлекательные мероприятия, в том числе встреча дрифт-команды Wampiiroja с фанатами, фотостена с фотографом и гоночный симулятор с консолью Playstation, где можно было опробовать игру Gran Turismo. На дрифт-треке для моделей автомобилей CuFa фанаты могли испытать свои навыки, а перед кинотеатром можно было увидеть два дрифт-кара Nissan команды Wampiiroja. Ведущим вечера был Райко Аусмеэс из Masinawärk.

Исполнительный директор T1 Тармо Хыбе подчеркнул, что центр гордится возможностью провести премьеру картины Gran Turismo: «T1 уже давно поддерживает мероприятия в области автоспорта и захватывающая премьера Gran Turismo стала для нас важным событием».

Важным международным партнером фильма является компания Nissan, которая годами готовит игроков Gran Turismo к тому, чтобы стать настоящими гонщиками. «Одна из самых ярких историй успеха за 87 лет гоночного опыта Nissan началась в 2008 году, когда компания запустила революционный конкурс под названием GT Academy, где игроки становились настоящими гонщиками. Инновационное партнерство с Gran Turismo бросило вызов прежним представлениям о том, что нужно для того, чтобы стать профессиональным гонщиком, и открыло двери для многообещающих талантов со всего мира», - прокомментировал руководитель по маркетингу Nissan в странах Балтии Хенри Даум.

Основанный на реальной истории Янна Марденборо, фильм рассказывает о сбывшейся мечте играющего в Gran Turismo подростка, который благодаря своим игровым навыкам побеждает в серии соревнований Nissan и становится настоящим профессиональным гонщиком. В картине Нила Бломкампа снялись Орландо Блум, Дэвид Харбор и Дэррен Барнет.