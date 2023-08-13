Какие цвета в одежде полнят, а какие делают стройнее: рассказывает стилист

Все мы не раз слышали, что черный цвет визуально делает фигуру стройнее, а белый - полнит. Чтобы понять, так ли это на самом деле, давайте разберемся в физике цвета, пишет thevoicemag.ru.

Визуальный обман связан со способностью цветного предмета отражать или поглощать световые лучи. Вещи белого цвета отражают максимальное количество световых волн, которые расходятся в разные стороны. В результате граница между белым и другим цветом размывается, поэтому предметы кажутся нам больше, чем есть на самом деле.

Черный цвет поглощает световые лучи, поэтому его границы кажутся четче, чем у предмета белого цвета, следовательно, вещь этого цвета выглядеть меньше, чем на самом деле.

Другие цвета тоже имеют свойства полнить или зрительно корректировать фигуру. Разберем, по каким законам и принципам мы видим не то, что есть на самом деле, чтобы заставить этот эффект работать на себя.

Желтый, красный, оранжевый избирательно отражают волны в своем коротком диапазоне, поэтому женщина в одежде этих цветов будет выглядеть полнее, чем на самом деле.

Сине-зеленый, синий, фиолетовый в своей наивысшей яркости темнее максимально ярких теплых, они даже в сочетании с белым дают меньший эффект расширения, чем теплые оттенки. Это значит, что светло-голубой цвет будет меньше полнить, чем светлый теплый розовый. Отсюда вывод: холодные оттенки стройнят больше, чем теплые.