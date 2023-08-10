Астродиета: что нужно есть знакам Зодиака для счастья?

Что такое астродиета и будет ли от нее толк на самом деле?
Астрологическое питание составляется по натальной карте (учитывают все личные данные - точную дату и место рождения, положение планет). В итоге ты получаешь не просто личный список разрешенных и запрещенных продуктов, но и полное руководство к действию: сколько раз в день необходимо есть, в каком объеме, какие именно продукты, сколько воды и витаминов тебе требуется в сутки. Кстати, «меню» разделяют на три группы, как светофор: в зеленой зоне - рекомендованные продукты, в желтой - нейтральные, в красной - запрещенные. И в «опасной зоне» могут оказаться любые блюда, пишет peopletalk.ru.
Каким должно быть астрологическое питание?
В составлении нам помогла Инна Любимова, профессиональный астролог.
Есть продукты, которые одному знаку зодиака дают бодрость и насыщение, а другому - тяжесть и сонливость. Астродиета подскажет тебе, что лучше положить на тарелку, а что выкинуть. Обрати внимание, что астродиета - это не временное питание, это меню на всю жизнь, если будешь его придерживаться, то лишний вес и проблемы со здоровьем тебя обойдут стороной. Кстати, составляется она всегда индивидуально, но тут можно выделить общие советы по питанию для разных знаков Зодиака.
Овен
Активным и подвижным Овнам важно получать много белка. Мясо на столе для тебя обязательно, за исключением баранины. Не пытайся стать вегетарианцем и не злоупотребляй специями. И не забывай про злаковые, тебе они необходимы!
Телец
Для Тельцов пища - источник счастья, а процесс приготовления еды - повод для вдохновения. Не ешь много, исключи мучное. Твой обмен веществ не позволяет тебе излишества. После еды в спокойной неторопливой обстановке полезны прогулки.
Близнецы
Активным Близнецам требуются углеводы. Выбери для этой цели злаковые и хлеб. И при этом исключи поздние обильные застолья, особенно с тяжелой пищей.
Рак
Для Раков тема питания особенно важна из-за чувствительной системы пищеварения. Так что будь внимателен к тому, что ты ешь. Исключи все, что вызывает брожение в кишечнике, в том числе кондитерские изделия, уменьши количество мучного. Отдай предпочтение морепродуктам.
Лев
Львы не терпят спешки. Принимать пищу нужно в спокойной безопасной обстановке. Для поддержки системы кроветворения Львам необходима белковая пища, прежде всего мясо, включая дичь.
Дева
Система пищеварения, как и у Раков, требует деликатного обращения. Ты в зоне риска по язвам, гастритам и проблемам с кишечником. Обращай внимание на регулярность питания, качество продуктов и психологическое состояние во время приема пищи. Не ешь в стрессе. Успокойся и затем наслаждайся едой. Больше фруктов и молочного. Выбирай полезные для кишечника продукты, включая кисломолочные и чеснок.
Весы
Как и другим воздушным знакам, Весам следует выбирать легкую пищу. Из белков - это рыба и нежирное мясо, творог. Исключить стоит сахар, жирные продукты и крахмал. А еще замени чай и кофе на простую воду. И старайся не ужинать поздно и много!
Скорпион
Скорпионам мясо и морепродукты жизненно необходимы. Уменьши количество специй. Чтобы быть в тонусе, откажись от возбуждающих и острых продуктов и займись закаливанием.
Стрелец
Торопливые Стрельцы любят принимать пищу на ходу. Отвыкай! Не следует есть в спешке или под давлением. Научись ориентироваться в еде только на собственное состояние: ешь, когда голоден, и заканчивай трапезу, как только насытишься. Не переедай и выбирай полезные для нервной системы продукты: овощи, из фруктов - бананы, из ягод - чернику и голубику. Не забывай про злаковые.
Козерог
У Козерогов настроение и прием пищи очень связаны. Ешь в спокойном состоянии духа, и тогда хорошая еда заметно улучшит твое психологическое состояние. Не отказывайся от мяса, оно тебе необходимо.
Водолей
Водолеям, чтобы поддержать их «воздушное» состояние, нужна легкая пища: рыба, нежирное мясо, злаковые. Для укрепления нервной системы требуются физическая активность и прогулки на свежем воздухе.
Рыбы
У чувствительных Рыб страдает пищеварительная и нервная система. Ешь в спокойной обстановке, в хорошем настроении и, главное - регулярно. Чувство сытости будет успокаивать и создавать положительный настрой. Обязательно включай в рацион морепродукты, и не забудь про морскую капусту.