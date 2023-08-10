Астродиета: что нужно есть знакам Зодиака для счастья?

Астрологическое питание составляется по натальной карте (учитывают все личные данные - точную дату и место рождения, положение планет). В итоге ты получаешь не просто личный список разрешенных и запрещенных продуктов, но и полное руководство к действию: сколько раз в день необходимо есть, в каком объеме, какие именно продукты, сколько воды и витаминов тебе требуется в сутки. Кстати, «меню» разделяют на три группы, как светофор: в зеленой зоне - рекомендованные продукты, в желтой - нейтральные, в красной - запрещенные. И в «опасной зоне» могут оказаться любые блюда, пишет peopletalk.ru.

Каким должно быть астрологическое питание?

В составлении нам помогла Инна Любимова, профессиональный астролог.

Есть продукты, которые одному знаку зодиака дают бодрость и насыщение, а другому - тяжесть и сонливость. Астродиета подскажет тебе, что лучше положить на тарелку, а что выкинуть. Обрати внимание, что астродиета - это не временное питание, это меню на всю жизнь, если будешь его придерживаться, то лишний вес и проблемы со здоровьем тебя обойдут стороной. Кстати, составляется она всегда индивидуально, но тут можно выделить общие советы по питанию для разных знаков Зодиака.

Овен