«Я написала заявление в полицию. Что ты за человек?!» Эстонцев продолжают обманывать с билетами на концерт The Weeknd

Уже через несколько дней, 12 августа, на сцену Таллиннского певческого поля выйдет самый популярный исполнитель в мире - The Weeknd. Билеты на его концерт были распроданы с огромной скоростью, а желающих увидеть кумира вживую до сих пор остается огромное количество. Они пытаются запрыгнуть в последний вагон и судорожно ищут на просторах Интернета возможность купить хоть один билет на концерт.
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В социальных сетях, в особенности в Facebook, можно найти сразу несколько групп, где пользователи выставляют на продажу билеты на концерт The Weeknd. И, конечно же, для многих, кто не успел приобрести билеты на официальных сайтах, это неплохая альтернатива. Но в таких группах, как с русской рулеткой: везет не всем.