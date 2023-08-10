Чт, 10.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Я написала заявление в полицию. Что ты за человек?!» Эстонцев продолжают обманывать с билетами на концерт The Weeknd

Геттер Трумси Седа Дунгурова
,
Facebook Twitter
Comments
Билеты на концерт The Weeknd на Таллиннском певческом поле уже распроданы. Организаторы не советуют покупать билеты с рук.
Билеты на концерт The Weeknd на Таллиннском певческом поле уже распроданы. Организаторы не советуют покупать билеты с рук. Фото: AP / Scanpix / Kuvatõmmis Piletilevi kodulehelt / Kuvatõmmis Facebookist / Elu24 kollaaž

Уже через несколько дней, 12 августа, на сцену Таллиннского певческого поля выйдет самый популярный исполнитель в мире - The Weeknd. Билеты на его концерт были распроданы с огромной скоростью, а желающих увидеть кумира вживую до сих пор остается огромное количество. Они пытаются запрыгнуть в последний вагон и судорожно ищут на просторах Интернета возможность купить хоть один билет на концерт.

В социальных сетях, в особенности в Facebook, можно найти сразу несколько групп, где пользователи выставляют на продажу билеты на концерт The Weeknd. И, конечно же, для многих, кто не успел приобрести билеты на официальных сайтах, это неплохая альтернатива. Но в таких группах, как с русской рулеткой: везет не всем.

Так, одна эстонка в открытой группе Facebook Ürituste piletite ost/müük («Купля/продажа билетов на мероприятия» - прим. ред.) дважды стала жертвой мошенников.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх