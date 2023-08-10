«Я написала заявление в полицию. Что ты за человек?!» Эстонцев продолжают обманывать с билетами на концерт The Weeknd

В социальных сетях, в особенности в Facebook, можно найти сразу несколько групп, где пользователи выставляют на продажу билеты на концерт The Weeknd. И, конечно же, для многих, кто не успел приобрести билеты на официальных сайтах, это неплохая альтернатива. Но в таких группах, как с русской рулеткой: везет не всем.